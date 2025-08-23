23 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Sosyal medyanın tehlikeli akımı: Maksimum yaşam! Yetersiz ve başarısız hissi oluşturuyor
Sosyal medyanın tehlikeli akımı: Maksimum yaşam! Yetersiz ve başarısız hissi oluşturuyor

Sosyal medyanın tehlikeli akımı: Maksimum yaşam! Yetersiz ve başarısız hissi oluşturuyor

Giriş: 23.08.2025 12:05
Sosyal medya platformlarında maksimum uyku, maksimum bakım, maksimum lifli beslenme gibi yaygınlaşan 'maksimum akımı' insanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakarak kişinin kendini yetersiz ve başarısız hissetmesine sebep oluyor. Detayları uzman için A Haber’de anlattı.
