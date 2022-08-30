30 Ağustos 2022, Salı
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Sosyal medyanın konuştuğu kardeşler! İşte Aysima ve Ayşe Mina’nın tıklanma rekorları kıran “Nazende Sevgilim” performansı
Sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri “Nazende Sevgilim” şarkısı milyonlarca kez izlendi.