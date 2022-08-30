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Sosyal medyanın konuştuğu kardeşler! İşte Aysima ve Ayşe Mina’nın tıklanma rekorları kıran “Nazende Sevgilim” performansı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 16:47
Sosyal medyada paylaşılan bir video izlenme rekorları kırıyor. Aysima ve Ayşe Mina kardeşlerin piyano eşliğinde söyledikleri “Nazende Sevgilim” şarkısı milyonlarca kez izlendi.
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