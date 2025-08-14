14 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Sosyal medyanın karanlık tarafı
Giriş: 14.08.2025 10:55
Sosyal medya hayatımızın her anında adeta tutunduğumuz bir dal haline geldi. Sevdiklerimizle iletişime geçtiğimiz, gündemi takip ettiğimiz, işimiz için kullandığımız sosyal mecraların ne yazık ki bir de karanlık yüzü var. Bazı platformlarda kurulan gruplarda suçluları öven paylaşımların yanı sıra, sokak hayvanlarına eziyet çektirilen görüntüler gibi canice paylaşımlar yapılıyor. İşin daha acı kısmıysa bu gruplardakilerin çoğunluğunun 18 yaşından küçük olması...
