Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptı

Aksaray'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak yoldan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.