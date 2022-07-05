05 Temmuz 2022, Salı
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Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptı
Aksaray'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak yoldan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.