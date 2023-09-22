Sosyal medyadaki tehlikeli akımlar

Sosyal medyadaki bazı akımlar çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Kolonyayla el yakma bunlardan sadece biri. Hastanelerin yanık üniteleri çocuklarla dolu. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül konuğu Doç. Dr. Sabriye Dayı aktardı.