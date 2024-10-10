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Sosyal medyada tehlikeli akım: Evde biber gazı yapımı

Sosyal medyada tehlikeli akım: Evde biber gazı yapımı

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 11:50
Özellikle son dönemde yaşanan olayların ardından biber gazı gibi kişisel savunma ürünlerine talep arttı. Tabii fırsatçılar oda hemen iş başı yaptı, biber gazı fiyatları adeta uçtu. Bu durum bir başka tehlikeye kapı araladı ne yazık ki. Sosyal medyada, "ev yapımı biber gazı" tarifleri dolaşmaya başladı. Ancak bu duruma hem uzmanlardan hem de Emniyet Teşkilatı’ndan uyarı var.
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