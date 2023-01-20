Sosyal medyada tehlikeli akım: Ağız bantlama! Zayıflamak için ağız bantlanır mı?

Zayıflamak için başvurulan tehlikeli yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Ağız bantlanıyor ve uykuya dalınıyor. Uzmanlar zayıflamak için başvurulan bu tehlikeli yöntemin sakıncalarından bahsetti ve uyardı. Peki bu akımın sakıncaları neler?

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