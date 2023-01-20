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Sosyal medyada tehlikeli akım: Ağız bantlama! Zayıflamak için ağız bantlanır mı?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 08:48
Zayıflamak için başvurulan tehlikeli yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Ağız bantlanıyor ve uykuya dalınıyor. Uzmanlar zayıflamak için başvurulan bu tehlikeli yöntemin sakıncalarından bahsetti ve uyardı. Peki bu akımın sakıncaları neler?
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Sosyal medyada tehlikeli akım!
Sosyal medyada tehlikeli akım!
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