Sosyal medyada sahte hesaplarla 'taciz' tuzağı! Tahrik edici konuşmalar, ekran görüntüleri, WhatsApp yazışmaları...

Sosyal medyada kadınlara ait sahte hesaplar açarak tanıştıkları kişileri taciz suçlamasıyla dolandırdıkları öne sürülen 10'u avukat 14 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mağdurlardan Rabia Ç. (18), "Benim adıma açtırdıkları hesabı başka biri kullanıyordu. Tanımadığım erkeklerle tahrik edici konuşmalar yaparak, beni taciz etmelerini sağladılar. Bu konuşmaların da ekran görüntülerini alarak dosyaları avukatlara sattılar. 'Taciz' suçlamasıyla karşı karşıya kalan kişilerden uzlaştırma yoluyla para temin ettiler. Üzerime açılmış 300 küsur dosya var. Avukat kimliği altında böyle işlerin yapılmasını kabullenemiyorum" dedi.