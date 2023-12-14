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Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş: 14.12.2023 10:17
İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve pornografik diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5?i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
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