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Sosyal medyada mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

Sosyal medyada mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.11.2024 01:27
Sultanbeyli'de, M.İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ, silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Sosyal medyada mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
Sosyal medyada mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
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