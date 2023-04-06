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Sosyal medyada kıskançlık tuzağı kamerada!

DHA
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Giriş: 06.04.2023 11:40
Diyarbakır'da Mehmet İhsan Şahin, tabancayla vurup polis gelene kadar cesedinin başında beklediği Mehmet Faruk Turan'ı, dini nikahla birlikte yaşadığı M.Ş. ile sosyal medyada yazışmalarını görünce öldürdüğünü söyledi. Şahin'in sosyal medyadan sahte kadın hesabı açarak Turan ile iletişime geçip cinayeti işlediği hastane önüne buluşmak için çağırdığı ortaya çıktı.
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