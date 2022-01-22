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Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Kira yardımı' isteyen yaşlı çift hakkında Ataşehir Kaymakamlığı'ndan açıklama: Ev sahibi çıktılar

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Giriş: 22.01.2022 16:20
İstanbul Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan bir videoda, yaşlı bir çiftin kira yardımı istediği görülmüştü. Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi. Açıklamada, yaşlı çift hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı belirtildi.
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