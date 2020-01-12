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12.01.2020

Sosyal medyada gündem olan polis memurları o anları anlattı |Video

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsüne bir polis ekibinin aracıyla set oluşturduğu sırada çekilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sosyal medyanın gündemine oturan o polisler yaşananları anlattı "Polislik ve insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Motosiklet sürücüsüne 104 saatte kilometre hızla esen rüzgarda kalkan olan o polisleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da görüntüleri paylaşarak tebrik etti. Polis memurları, Vali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı tarafından ayrıca ödüllendirildi.

"İNSAN OLARAK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli o polis memurları Veysel Güzel ve Emrah Özgen konuştu.

Ekipteki polislerden Veysel Güzel, "Ben sivildeyken motosiklet kullanıyordum. Köprüden geçerken aşırı rüzgarda sorun yaşadığım için motosikletliyi görünce yanıma çağırıp birlikte geçeceğimizi söyledim. Hem polis hem insan olarak görevimizi yaptık" dedi. Ekipte görevli diğer polis memuru Emrah Özgen de "Hem vatandaşlar hem de yöneticilerimiz tarafından taktir edilmekten dolayı gururluyuz" diye konuştu. İki polis memurunun amiri olan Beşiktaş Ekipler Amiri Komiser Yardımcısı Resul Karadağ da yardımseverlikleri sosyal medyada rekor derecede paylaşım gören ekibindeki polis memurlarının kendisini de gururlandırdığını söyledi. Kaynak; Sabah

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