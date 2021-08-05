Sosyal medyada dezenformasyon bitmiyor! 2017'deki ABD yangınını Türkiye diye paylaştılar

Türkiye orman yangını ile canla başla mücadele ederken yalan haberler ve bilgi kirliliği de sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşın bir görüntü yalanın nasıl yayıldığını ve Türkiye'nin mücadelesinin nasıl karalandığını yeniden gözler önüne serdi. 2017 yılında ABD'de yaşanan bir yangına ait görüntüler sanki Türkiye'deki yangınlarda çekilmiş gibi servis edildi. Onlarca hesap da bu yalanı paylaşmaktan geri durmadı.

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