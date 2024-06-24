Sosyal medyada "çocuğa istismar" görüntülerinde yer alan kadın gözaltına alındı

Sosyal medyada bir çocuğun istismar edildiği iddiasıyla ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu sosyal medya hesabının kapatıldığı belirtilirken, "Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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