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Sosyal medyada canlı yayın açıp kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı

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Giriş: 06.10.2023 13:04
Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yapıp, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti.
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