06 Ekim 2023, Cuma
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Sosyal medyada canlı yayın açıp kendisini sevmeyenlere kurşun yağdırdı
Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yapıp, pompalı tüfekle arka arkaya ateş açtı. Hırsını alamayan şüpheli, şehrin göbeğinde kendisini sevmediğini iddia ettiği kişiye tüfekle ateş etti.