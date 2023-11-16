Sosyal medya üzerinden kara para aklıyorlar

Uluslararası kredi kartı dolandırıcıları sosyal medya mecralarında yayın yapan fenomenlere gönderdikleri hediyeler ile kara para aklıyor. Ardından çete üyeleri ve fenomenler bu gelirleri paylaşıyor. Hukuki ceza ve yaptırımlar ise kaçınılmaz oluyor.

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