Sosyal medya üzerinden 450 binlik dolandırıcılık! Savcılık Esra Erol yayınını ihbar kabul etti

Esra Erol programına konuk olan 64 yaşındaki Halis Ağca, sosyal medya üzerinden 450 bin lira dolandırıldı. Yaşlı adamı dolandıranların evli bir çift olduğu belirlenirken savcılık Esra Erol yayınını ihbar kabul etti. Adamı dolandıran Yaren Nur Toy ve Emrah Toy isimli çift gözaltına alındıktan sonra nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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