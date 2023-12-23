Sosyal medya uyku sorunun tetikliyor! Toplumun yarısına uyku sorunu var

Türkiye'de toplumun yarısı hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Her 100 kişiden 5'inde ise "insomnia" yani uykusuzluk hastalığı var. İşte tüm detaylar…

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