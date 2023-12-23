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Sosyal medya uyku sorunun tetikliyor! Toplumun yarısına uyku sorunu var

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 13:04
Türkiye'de toplumun yarısı hayatının bir döneminde uyku sorunu yaşıyor. Her 100 kişiden 5'inde ise "insomnia" yani uykusuzluk hastalığı var. İşte tüm detaylar…
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Sosyal medya uyku sorunun tetikliyor!
Sosyal medya uyku sorunun tetikliyor!
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