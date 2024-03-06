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Sosyal medya uğruna hem kendini, hem de trafiği tehlikeye düşürdü

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Giriş: 06.03.2024 14:09
Güncelleme:06.03.2024 14:10
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki otomobilin yaptıkları 'pes' dedirtti. Trafiği kesen sürücülerden birisi otomobilin kapısı açık hareket etti, diğeri ile onu görüntüledi
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