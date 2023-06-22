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Sosyal medya teröristi Paw Guards’ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı! Sapkın zihinden cinayet çağrısı...

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Giriş: 22.06.2023 22:54
Her ilde tim kuracağını belirterek cinayet çağrısında bulunan Paw Guards'ın yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı. Arslan, “Sokak köpeklerini öldürenleri öldüreceğiz. Bizi insan katliamına zorlamayın.” ifadelerini kullanmıştı.
Paw Guards’ın yöneticisi gözaltına alındı
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