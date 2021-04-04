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Sosyal medya paylaşımı ele verdi! Direksiyon başında dans etti
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler infial yarattı! Arnavutköy’de tır şoförü H.Ş., hızla giden tır içerisinde direksiyonu bırakıp ayağa kalkarak oyun oynadı. Yaşanan tehlikeli anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Arnavutköy - Göktürk yolunda çekildiği iddia edilen görüntülerde, Arnavutköy'de tır şoförlüğü yapan H.Ş. tırı ile hareket halindeyken direksiyonu bırakıp oturduğu yerden kalkarak aracında çalan müzik eşliğinde oyun oynadı.
Sürücünün tehlikeli anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.