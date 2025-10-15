15 Ekim 2025, Çarşamba
Sosyal medya kavgası kanlı bitti: Havaya ateş açtı
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören ağabey, silahla bulundukları yere giderek havaya ateş açtı. Olayda yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma sırasında taraflar birbirine saldırmaya çalıştı. Yaşı küçük şahıs olayın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.