Sosyal medya kavgası kanlı bitti: Havaya ateş açtı

Giriş: 15.10.2025 13:26
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, kız kardeşini erkek arkadaşlarıyla gören ağabey, silahla bulundukları yere giderek havaya ateş açtı. Olayda yaşanan arbede cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma sırasında taraflar birbirine saldırmaya çalıştı. Yaşı küçük şahıs olayın ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
