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Sosyal medya İzmir'de tarihi asansörde yaşanan bu olayı konuşuyor! Tepki çeken görüntüler |Video

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Giriş: 16.05.2020 13:09
Güncelleme:16.05.2020 13:11
Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Asansör'e gelen bir vatandaş, asansöre binmek için çağırma tuşuna ayağıyla bastı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde, asansörün düğmesine ayağıyla basan kişiye tepki yağdı.

Konak ilçesine bağlı Karataş semtinde bulunan ve İzmir'e gelen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'de bir vatandaşın yaptığı hareket sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, asansörü çağırmak için tuşa ayağıyla bastı.

Yaşanan bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntüde, asansörün başında bekleyen kadın, asansörü çağırmak için ayağını kaldırarak tuşa basıyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU

Kadının asansörün tuşuna ayağıyla bastığı anlar sosyal medya platformlarında kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Kaynak: DHA

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