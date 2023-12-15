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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

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Giriş: 15.12.2023 14:48
Son dakika haberleri... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski kocası Mehmet B.’nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Ronay ile birlikte 5 kişinin daha polis tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlarla yakalandıkları öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
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