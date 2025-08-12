Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin kazada öldü! Ölümlü motosiklet kazaları neden arttı?

Ölümlü motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. 1.7 milyon takipçili fenomen motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosiklet kazalarının sebebi ne? Motosiklet kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi teçhizatlar kullanılmalı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.

