Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin kazada öldü! Ölümlü motosiklet kazaları neden arttı?

Giriş: 12.08.2025 12:23
Ölümlü motosiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi. 1.7 milyon takipçili fenomen motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Motosiklet kazalarının sebebi ne? Motosiklet kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Hangi teçhizatlar kullanılmalı? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
