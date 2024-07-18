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Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı gözaltına alındı

Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha! İslam düşmanı alçak canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 12:24
Ahlaksızlık çukuru haline gelen TikTok her geçen gün ayrı bir olayla gündemde gelmeye devam ediyor. Lağım çukuru TikTok'ta yayın yapan "HÜLAGÜ-HAN" mahlaslı alçak kutsalımız Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı. Kimliği tespit edilen şahıs Adana'da emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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