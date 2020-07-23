Sosyal medya bu diyaloğu konuşuyor! Mariya Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yapan bir Türk takipçisiyle girdiği diyalog güldürdü. Fatih Uçar isimli kullanıcı, Zaharova'ya iltifat edince yanıt gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, siyasetten bulduğu arada sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Facebook'ta Fatih Uçar isimli kullanıcı, Zakharova'nın paylaşımına yaptığı iltifatla dikkatleri çekti. Türk kullanıcı, paylaşımın altına "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" notunu düştü. Rus sözcüden, "O neye benziyor?" yanıtı gelince Fatih Uçar isimli kullanıcı, dağ lalesinin fotoğrafını paylaşıp, "İşte dağ lalesi" dedi.