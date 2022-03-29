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Sosyal medya Antalya’daki ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor

İHA
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Giriş: 29.03.2022 13:26
Antalya’da sokak ile caddeleri müzik eşliğinde dans ederek süpüren temizlik işçisi ilgi odağı oldu. Bölge halkının cep telefonu kamerasına kaydettikten sonra sosyal medya ün kazanarak fenomen olan ve ardından çalıştığı belediye tarafından özel klip çekilen temizlik işçisi, dansıyla sokakları temizlemeye devam ediyor. İşini keyif alarak yaptığını belirten temizlik işçisi, 'çılgın süpürgeci' olarak anılıyor.
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Sosyal medya ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor
Sosyal medya ‘çılgın süpürgeciyi’ konuşuyor
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