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Sosyal Market sayısı hızla artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.02.2023 15:36
"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin etkilediği 10 ilde ihtiyaçların giderilmesi için sosyal marketler kuruldu. Detayları A Haber muhabiri Adıyaman'da Kızılay'ın kurduğu sosyal market çadırından aktardı.
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