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Sosyal konut projesinde kura heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2022 12:50
İlk evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. 1550 konutun sahibini bulacağı TOKİ Giresun kura çekimi bugün başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
Sosyal konut projesinde kura heyecanı
Sosyal konut projesinde kura heyecanı
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