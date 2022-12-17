17 Aralık 2022, Cumartesi
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Sosyal konut projesinde kura heyecanı
İlk evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. 1550 konutun sahibini bulacağı TOKİ Giresun kura çekimi bugün başlıyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.