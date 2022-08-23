Sosyal konut projesinde gelir kıstası! Kimler başvurabilecek?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili detayları paylaştı. İstanbul'da 16 bin, diğer illerde ise 14 binin liranın altında geliri olanların projeden faydalanabileceğini söyledi. Projede gençleriçin yaş sınırı konulacak.

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