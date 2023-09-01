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Sosyal devletin gereği sosyal yardımlar! Sosyal yardım miktarı 578 milyar TL oldu

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Giriş: 01.09.2023 12:09
Sosyal devletin gereği olarak, 20 yılda pek çok yeniliğe imza atıldı. Sosyal yardımların merkezi bütçeye oranı 5 kat artırıldı. 4 buçuk milyon hane yardımlardan yararlandı. Evde bakım yardımı ise ilk kez AK Parti hükümetleri döneminde uygulanmaya başlandı.
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