01 Eylül 2023, Cuma
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Sosyal devletin gereği sosyal yardımlar! Sosyal yardım miktarı 578 milyar TL oldu
Sosyal devletin gereği olarak, 20 yılda pek çok yeniliğe imza atıldı. Sosyal yardımların merkezi bütçeye oranı 5 kat artırıldı. 4 buçuk milyon hane yardımlardan yararlandı. Evde bakım yardımı ise ilk kez AK Parti hükümetleri döneminde uygulanmaya başlandı.