Şortlu, terlikli, rahat tavırlı yavru kedi hırsızı kamerada

Konya'da şort ve terlikli bir kişi, müstakil evin bahçesindeki yavru kediyi bir süre takip ettikten sonra girdiği evin bahçesinden çaldı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olay sonrası kedi çocuklarının oyun arkadaşı olduğunu söyleyerek kediyi çalan kişiye "kedimizi çok seviyorduk çocuklarımızla alan arkadaşın bir an önce tekrar geri getirmesini istiyoruz" dedi.