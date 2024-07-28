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Şortlu, terlikli, rahat tavırlı yavru kedi hırsızı kamerada

Şortlu, terlikli, rahat tavırlı yavru kedi hırsızı kamerada

İHA
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Giriş: 28.07.2024 14:44
Konya'da şort ve terlikli bir kişi, müstakil evin bahçesindeki yavru kediyi bir süre takip ettikten sonra girdiği evin bahçesinden çaldı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olay sonrası kedi çocuklarının oyun arkadaşı olduğunu söyleyerek kediyi çalan kişiye "kedimizi çok seviyorduk çocuklarımızla alan arkadaşın bir an önce tekrar geri getirmesini istiyoruz" dedi.
Rahat tavırlı yavru kedi hırsızı kamerada
Rahat tavırlı yavru kedi hırsızı kamerada
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