12 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Son dönemde gündemde olan sorunlardan biri de sanal kumar. Sanal kumar bağımlılığı adeta bir bataklık. Maddi - manevi bir çöküşe sürüklemesinin yanı sıra diğer kötü alışkanlıklara da yönlendiriyor. Peki, sanal kumar bağımlılığı beyni nasıl etkiliyor? Kumar mağdurları sürüklendikleri o kötü günleri bakın nasıl aktardı...