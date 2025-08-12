Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar

Son dönemde gündemde olan sorunlardan biri de sanal kumar. Sanal kumar bağımlılığı adeta bir bataklık. Maddi - manevi bir çöküşe sürüklemesinin yanı sıra diğer kötü alışkanlıklara da yönlendiriyor. Peki, sanal kumar bağımlılığı beyni nasıl etkiliyor? Kumar mağdurları sürüklendikleri o kötü günleri bakın nasıl aktardı...

