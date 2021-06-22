22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da dev operasyon! Özel harekatta katıldı

İstanbul'da dev operasyon! Özel harekatta katıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 16:45
Güncelleme:22.06.2021 16:45
Son dakika haberi: İstanbul polisinden dev operasyon... Okmeydanı’nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi gerçekleştirildi. Semte giriş ve çıkışlar kapatılarak halkın huzur ve güvenliği için dev asayiş denetimi yapıldı. İşte operasyondan ilk görüntüler...

Son dakika haberi: Şişli'de özel hareket destekli dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. İlçe giriş ve çıkışlarının kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Denetimde Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri 4 sabit noktada arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandı. Ring ve yaya olarak da yapılan denetimde şüpheli görünen vatandaşların üstlerini arayan polis GBT lerini de sorguladı. Denetimlere hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 90 personelle birlikte Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin gün boyu hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul'da dev operasyon! Özel harekatta katıldı
İstanbul'da dev operasyon! Özel harekatta katıldı
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Temel atıldı! Dev yatırım
Temel atıldı! Dev yatırım
İşçinin zor anları! Balçığa saplandı
İşçinin zor anları! Balçığa saplandı
8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Yine mavi akıyor!
Yine mavi akıyor!
3 milyonluk gasp! Şüpheliler ne dedi?
3 milyonluk gasp! Şüpheliler ne dedi?
Türkiye'nin kumaş haritası çıkarıldı!
Türkiye'nin kumaş haritası çıkarıldı!
Şehidin son görüntüsü ortaya çıktı!
Şehidin son görüntüsü ortaya çıktı!
Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü
Gerçeği öğrenince hayatı kabusa döndü
Karısını yakmıştı! Cani kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Karısını yakmıştı! Cani kocanın görüntüleri ortaya çıktı
Karasu Nehri'nde korkutan balık ölümleri
Karasu Nehri'nde korkutan balık ölümleri
Daha Fazla Video Göster