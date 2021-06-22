İstanbul'da dev operasyon! Özel harekatta katıldı

Son dakika haberi: İstanbul polisinden dev operasyon... Okmeydanı’nda Özel Harekat destekli dev asayiş denetimi gerçekleştirildi. Semte giriş ve çıkışlar kapatılarak halkın huzur ve güvenliği için dev asayiş denetimi yapıldı. İşte operasyondan ilk görüntüler...

Son dakika haberi: Şişli'de özel hareket destekli dev bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. İlçe giriş ve çıkışlarının kapatıldığı denetimde, şüpheli görülen araçları durduran polis, vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. Denetimde Toplum Destekli Polis ekipleri ise semtte ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri 4 sabit noktada arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandı. Ring ve yaya olarak da yapılan denetimde şüpheli görünen vatandaşların üstlerini arayan polis GBT lerini de sorguladı. Denetimlere hız kesmeden devam eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 90 personelle birlikte Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerin gün boyu hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.