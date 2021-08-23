Diyarbakır annelerinden yeni karar! A Haber canlı yayınında duyurdular

HDP aracılığıyla evlatlarının dağa kaçırıldığını söyleyen anneler, Diyarbakır'da 720 gündür eylemlerine devam ediyor. Acılı anneler aldıkları yeni kararla bu akşamdan itibaren evlatları için gece nöbetine başladılar. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz canlı yayında annelerin duygularına ortak oldu. Öte yandan geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de diğer annelere destek için nöbetlere katılmaya devam ediyor. A Haber'e konuşan Biçer, "Kandil yıkılacak HDP kapatılacak" dedi.

720 gündür nöbette olan Diyarbakır anneleri aldıkları yeni kararla artık HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde gece nöbeti başlattı.

GECE-GÜNDÜZ EVLATLARI İÇİN NÖBETTLER

Evlatlarının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütü PKK'ya kaçırıldığını söyleyen annelere her geçen gün destek çığ gibi büyüyor. Acılı anneler bu akşam saat 22'den itibaren gece nöbetleri de düzenleme kararı aldı.

"KANDİL YIKILACAK HDP KAPANACAK"

Geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer de eyleme katılarak acılı ailelere desteğini sürdürdü. Biçer, "Ben evladımı kazandım, diğer annelerde evlatlarını kazanana kadar destek vermeye devam edeceğim. Anneler kazanacak başka yolu yok. Kandil yıkılacak HDP kapanacak" dedi.

ANNELERDEN "3 EYLÜL" MESAJI

Diyarbakır anneleri evlatları için başlattıkları nöbette 3 Eylül itibariyle tam 2 yılı geride bırakmış olacaklar. Anneler herkesi nöbetlerine destek olmaya davet etti.

Öte yandan annelerin eylemlerine babalar da katılarak destek verdi.