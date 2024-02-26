Son yılların en karsız kış mevsimi! Her kış kar yağan tarihi Sille bölgesinde kar yok

Konya'da son yılların en karsız kış mevsimi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl Sille'de çekilen fotoğraflar mevsim değişikliğini gözler önüne serdi. Her kış kar yağan tarihi bölgede bu yıl kar yok. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik anlattı.

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