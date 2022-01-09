09 Ocak 2022, Pazar
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Son kartpostalcılar anlattı
Bir zamanların iletişim aracı, günümüzünse nostaljisi kartpostallar.. Gelişen teknoloji ve mesajlaşma uygulamaları derken kartpostallar artık unutuldu. Bu mesleği yapan kişilerse neredeyse yok denecek kadar azaldı. Bu mesleği zor da olsa yaşatmaya çalışan Mustafa Yılmaz ve Nurettin Şahin'le tanışıp, onlarla birlikte kısa bir nostalji yolculuğuna çıkalım...