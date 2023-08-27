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Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! "Kısa sürede nasıl kilo veririm?" diye çözüm yolları aradı... 8 ayda 75 kilo verdi

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Giriş: 27.08.2023 09:54
Güncelleme:27.08.2023 10:20
Ankara'da üniversite öğrencisi Halit Buğra Şahin, 8 ayda 150 kilodan 75 kiloya düştü. Zayıflama kararı aldıktan sonraki süreci anlatan Şahin, yeni halini yakınlarının dahi tanıyamamasından oldukça mutlu. Bu süreci "resmen içimden bir insan çıktı" diyerek yorumladı.
Son halini arkadaşları bile tanıyamadı! SON HALİNİ ARKADAŞLARI BİLE TANIYAMADI!

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