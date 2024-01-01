Son depremler ne mesaj veriyor? Türkiye’nin suskun fay hatları hangileri?

Yılın ilk depremi Japonya'da. Japonya'da 1,5 saatte en büyüğü 7,6 olan 9 deprem oldu. Son depremler ne mesaj veriyor? Hakkari, Gümüşhane ve Yalova'daki depremler neyin habercisi? Detayları Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk A Haber canlı yayınında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN