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SON DAKİKA | Zincirleme trafik kazası 7 araç birbirine girdi! Olay yerinden ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 19.11.2021 20:07
Güncelleme:19.11.2021 20:08
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık köyü Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şile Caddesi'nde seyir halinde olan 7 araç bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olası ikinci bir kazayı önlemek için trafik önlemi aldı.

Öte yandan kaza sebebiyle ortalık savaş alanına döndü, bazı araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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