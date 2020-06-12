Son dakika: Yürekleri ısıtan görüntü! Hasta kardeşine basketbol oynattı |Video

Son dakika haberi... ABD'de kayda geçen görüntüler görenleri duygulandırdı. Hastalığı nedeniyle rahat hareket edemeyen kardeşine basketbol oynattı. Nörolojik bir rahatsızlığı olan kardeşine basket atması için potayı yaklaştırdı. İki kardeşin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

ABD'de kayda geçen görüntüler görenleri duygulandırdı. Hastalığı nedeniyle rahat hareket edemeyen kardeşine basketbol oynattı.

Nörolojik bir rahatsızlığı olan kardeşine basket atması için potayı yaklaştırdı. İki kardeşin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.