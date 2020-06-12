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Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Yürekleri ısıtan görüntü! Hasta kardeşine basketbol oynattı |Video

Son dakika: Yürekleri ısıtan görüntü! Hasta kardeşine basketbol oynattı |Video

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Giriş: 12.06.2020 16:32
Güncelleme:12.06.2020 16:39
Son dakika haberi... ABD'de kayda geçen görüntüler görenleri duygulandırdı. Hastalığı nedeniyle rahat hareket edemeyen kardeşine basketbol oynattı. Nörolojik bir rahatsızlığı olan kardeşine basket atması için potayı yaklaştırdı. İki kardeşin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

ABD'de kayda geçen görüntüler görenleri duygulandırdı. Hastalığı nedeniyle rahat hareket edemeyen kardeşine basketbol oynattı.

Nörolojik bir rahatsızlığı olan kardeşine basket atması için potayı yaklaştırdı. İki kardeşin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı.

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