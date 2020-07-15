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Son dakika: Yol savaş alanına döndü! Saniyeler sonra ölüm böyle geldi

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Giriş: 15.07.2020 18:03
Güncelleme:15.07.2020 18:13
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale-Ceylanpınar yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR viraja girdiği sırada, dorsesindeki balyalar yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yola savrulan saman balyalarının altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü İ.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşı yönden gelen TIR'la karşılaştıkları sırada dorsede bulunan saman balyalarının motosikletin üzerine devrildiği, TIR'ın duramaması nedeniyle saman balyalarının yaklaşık 100 metrelik alana dağıldığı görülüyor.

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