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Son dakika: Yoğun bakımlarda doluluk var mı? A Haber ekibi Tokat'ta yoğun bakım ünitesini görüntüledi

A Haber
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Giriş: 18.12.2020 15:45
Güncelleme:18.12.2020 15:50
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde en çok merak edilen yoğun bakımlardaki doluluk oranı... Peki hafta sonu kısıtlamaları yoğun bakımları nasıl etkiledi? A Haber muhabiri Murat Onur Tokat'tan yoğun bakım ünitesinden son durumu aktardı. Uzman doktor canlı yayında vatandaşları uyardı "Doluluk oranımız full" dedi.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde en çok merak edilen yoğun bakımlardaki doluluk oranı... Peki hafta sonu kısıtlamaları yoğun bakımları nasıl etkiledi? A Haber muhabiri Murat Onur Tokat'tan yoğun bakım ünitesinden son durumu aktardı.

"DOLULUK ORANIMIZ FULL"

Uzman doktor canlı yayında, "Şu anda doluluk oranları full bütün yataklarımız. Kritik hastaların kabulünü yapıyoruz. Özellikle ilimizde vakalar son günlerde artışta bu yüzden halkımızı uyarıyoruz kurallara dikkat edilmesi konusunda. Çünkü hastane olarak elimizden geleni yapıyoruz ama yatak sayıları yoğun bakım yataklarımız dolu. Bu şekilde yoğun bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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