Son dakika: Yeni taşıt kredisi oranları nasıl? Taşıt kredisi paketinde neler var? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketlerinden biri açıklanırken bu kapsam taşır kredi faiz oranları da düştü. Peki Yeni taşıt kredisi oranları nasıl değişti? Taşır kredisi paketinde neler var? OtoHaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolka, taşıt kredisi destek paketini canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketlerinden biri açıklanırken bu kapsam taşır kredi faiz oranları da düştü. Peki Yeni taşıt kredisi oranları nasıl değişti? Taşır kredisi paketinde neler var? OtoHaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolka, taşıt kredisi destek paketini canlı yayında değerlendirdi.