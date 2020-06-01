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Son dakika: Yeni taşıt kredisi oranları nasıl? Taşıt kredisi paketinde neler var? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 01.06.2020 13:47
Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketlerinden biri açıklanırken bu kapsam taşır kredi faiz oranları da düştü. Peki Yeni taşıt kredisi oranları nasıl değişti? Taşır kredisi paketinde neler var? OtoHaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolka, taşıt kredisi destek paketini canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketlerinden biri açıklanırken bu kapsam taşır kredi faiz oranları da düştü. Peki Yeni taşıt kredisi oranları nasıl değişti? Taşır kredisi paketinde neler var? OtoHaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolka, taşıt kredisi destek paketini canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan mesaj: Ekonomi ve sağlık alanlarında... SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN MESAJ: EKONOMİ VE SAĞLIK ALANLARINDA...
Bankaların kredi faizleri düştü! 0.79, 0.96, 0.98 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi hesaplama! İşte ödenecek miktar BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ DÜŞTÜ! 0.79, 0.96, 0.98 İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! İŞTE ÖDENECEK MİKTAR
Son dakika: Yeni konut kredisi faiz oranında 100 bin lira çekersek ne kadar öderiz? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video SON DAKİKA: YENİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANINDA 100 BİN LİRA ÇEKERSEK NE KADAR ÖDERİZ? UZMAN İSİM CANLI YAYINDA ANLATTI |VİDEO

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