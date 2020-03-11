11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
11.03.2020

Yabancı uyruklu şahısları kendilerine polis süsü verip soyan gaspçılar, bekçilere yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi’nde dün gece kendilerine polis süsü vererek bir eve giren 4 şahıs, evde bulunan Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 kişiyi koli bandıyla bağladı. Yabancı uyruklu şahısların cep telefonu ve paralarını alan şahıslar, kaçmaya çalıştıkları sırada sokakta devriye gezen bekçilere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece kartalları olarak bilinen bekçiler gece saatlerinde devriye görevini sürdürdüğü esnada sokak üzerinde 4 şahıs ile karşılaştı. Şahıslar bekçileri gördükten sonra kaçmaya başladı. Bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonucu yakalanan Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G.'nin üst aramalarında üzerlerinde 9 adet cep telefonu, silah, bıçak ve 825 TL para çıktı.

BEKÇİLER GBT SORGULAMASI YAPTIĞI ESNASINDA BİNADAN SESLER GELDİ

Bekçiler yakalanan şahısların GBT sorgulamasını yaptığı esnada sokak üzerindeki bir binadan yardım çığlıkları duyuldu. Çığlıkları duyan bekçiler binaya girdiklerinde elleri ve ayakları koli bandı ile bağlanmış Afganistan ve Pakistan uyruklu 5 şahısla karşılaştı.

"DÖVDÜ, TELEFON VE PARALARIMIZI ZORLA ALDI"

Elleri ve ayakları bağlanan yabancı uyruklu şahıslar bağırarak, "Polis bizi dövdü, cep telefonlarımızı ve paralarımızı zorla aldı" dedi. Şahısların elleri ve ayaklarını çözdükten sonra evden çıkaran bekçiler yakalanan diğer şahıslarla bir araya getirdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜLER

Polis süsü vererek yabancı uyruklu şahısları gasp eden Rifakit A., Sercan D., Mücahit G., ve Hamdullah G., burada suçlarını itiraf ederken, şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere Fatih'te bulunan Kumkapı Polis Karakoluna götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dehşet evi! Şeytani plan...
Dehşet evi! Şeytani plan...
Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Okullardaki ara tatil öne çekilecek mi?
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Hamsi kolonyası koronavirüse kalkan oldu
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Ellerimizi nasıl yıkamalıyız?
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Koronavirüs nedir? Korunmak için neler yapılmalı?
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Al yanaklı melek! Sözün bittiği yer
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Cani anne! Okuyunca kanınız çekilecek
Dilenciden şok sözler
Dilenciden şok sözler
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
İranlı hemşirenin yürek parçalayan sözleri!
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Tacize uğrayan genç kız sinir krizi geçirdi
Daha Fazla Video Göster