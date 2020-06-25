Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları neden artıyor? Tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özlü, "Virüsle birlikte yaşamak zorundayız, tedbir şart" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları neden artıyor? Tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özlü, "Virüsle birlikte yaşamak zorundayız, tedbir şart" ifadelerini kullandı.

KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Özlü, vatandaşları uyararak, "Bütün coğrafyalara ulaştı. Kimse güvende değil. Hiç birimiz güvende değiliz. Bu konuda herkesin sorumluluk duyması gerekiyor. Böyle olursa ancak kazanabiliriz." şeklinde konuştu.