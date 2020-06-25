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Son dakika: Virüs vakaları neden artıyor? Koronavirüs Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Kimse güvende değil |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları neden artıyor? Tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özlü, "Virüsle birlikte yaşamak zorundayız, tedbir şart" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Koronavirüs vakaları neden artıyor? Tedbirlere ne kadar uyuyoruz? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüsle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özlü, "Virüsle birlikte yaşamak zorundayız, tedbir şart" ifadelerini kullandı.
KİMSE GÜVENDE DEĞİL
Özlü, vatandaşları uyararak, "Bütün coğrafyalara ulaştı. Kimse güvende değil. Hiç birimiz güvende değiliz. Bu konuda herkesin sorumluluk duyması gerekiyor. Böyle olursa ancak kazanabiliriz." şeklinde konuştu.