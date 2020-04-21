Son dakika: Vatandaşlar İBB’ye isyan etti! 70 gündür Dursunbey mahallesi susuz |Video

Son dakika haberi; Arnavutköy Belediyesi sınırları içerisinde olan Dursunbey mahallesine 70 gündür su verilemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) mahallelinin çağrılarına yanıt vermiyor. Vatandaşlar bu zor günlerde yapılanlardan dolayı İBB yönetimi ve İSKİ’ye isyan etti.

Arnavutköy Belediyesi sınırları içerisinde olan Dursunbey mahallesine 70 gündür su verilemiyor.

Dursunbey Mahalle Muhtarı Güngör Özer, yaklaşık 2 aydır suların kesik olduğunu ifade etti. İSKİ'ye haber verdiklerini gelenlerin "borular tıkalı boruları değiştireceğiz" diyerek gittiklerini söyledi.

Özer, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı;

İKİ AYI GEÇTİ BU MAHALLEDE SU YOK

"Bir ay sonra boruları getirdiler. Bir gün çalışıp bıraktılar. Bir hafta sonra tekrar gelip yaklaşık 500 metre bir yeri kazıp bıraktılar. 2 ayı geçti bu mahallede oturanları suyu yok"

Mahalle sakinleri ise yaşanan bu sürece isyan etti.

70 GÜNDÜR MAHALLEDE SU YOK

*Vatandaşın evinde su yok, Ne çamaşır yıkayabiliyorsun, ne bulaşık yıkayabiliyorsun, ne banyo yapabiliyorsun! Su olmadan bir şey yapılmıyor. Her tarafı aradık. İSKİ Genel Müdürlüğünü, İstanbul Büyükşehir Belediyesini hepsini aradık. Kayıt aldılar bıraktılar.

*İki aydır çok kötü durumdayız. Burada hayvancılık bağ bahçe yapan insanlar var. Bize toplu olarak gelin şikayette bulunun dediler. Toplu gidince de koronavirüs nedeniyle 'sosyal mesafe kuralı var' diyerek bizi tek tek içeri alıyorlar.

*İBB'yi 153 Beyaz Masayı ve İSKİ'yi aradık. Şikayetlerimize dönüş yapılmıyor. İSKİ'nin bize söylediği 'biz burayı taşeron firmaya verdik. Taşeron firma yaptı bıraktı. Bizde İBB'den onay bekliyoruz." diyorlar ama 70 gün oldu.