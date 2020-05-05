Son dakika: Vahşetin faili Berat Kaya neden serbest bırakıldı? |Video

Son dakika haberi... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde çoban köpeklerini sıpaya saldırtan Berat Kaya neden serbest bırakıldı? Yeni hayvan hakları düzenlemesine göre nasıl ceza alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, detayları Ankara'dan aktardı.

Son dakika haberi... Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde çoban köpeklerini sıpaya saldırtan Berat Kaya neden serbest bırakıldı? Yeni hayvan hakları düzenlemesine göre nasıl ceza alacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, detayları Ankara'dan aktardı.

SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Akkuş, "Mevcut düzenlemede Berat Kaya'nın tutuklanma şansı bulunmuyor. Çünkü zaten mevcut düzenlemesi içerisinde hayvanlar sahipli sahipsiz diye ikiye ayrılıyor. Hayvanlarda bir can muamelesi değil mal muamelesi var. Yani mala zarar verme olarak değerlendiriliyor. Bu yüzden de sıpa ölmüş de olsa ceza almayacak gibi gözüküyor. Çünkü şikayetçi olmayan biri var burada. Bu kişi de oldukça önemli. Çünkü Berat Kaya'nın köpekleri sahibi olan iki hayvana saldırdı. Sahibi vermiş olduğu ifadesinde sıpalara bir gün önce de kurtların saldırdığını ve açık yaralarının bulunduğunu ve köpeklerin tekrar saldırmış olduğunu düşündüğünü söyledi. Hal böyle olunca da mahkemeye sevk edilmeden Kaya serbest kalmış oldu." ifadelerini kullandı.

EĞER DÜZENLEME OLURSA

Düzenlemenin Meclis'te beklediğini ve tatil olduğunu belirten Akkuş, "Ocak ayında Meclis'e gelmesi beklenen raporla yapılan değişiklikle sahipli ve sahipsiz hayvan maddesi kaldırılacaktı. Eğer yasa düzenlemesi gerçekleşmiş olsaydı cezası 4,5 yıla kadar hapis cezası alma olasılığı olacaktı." dedi